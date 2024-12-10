TVF Başkanı Üstündağ'dan, Ertuğrul Doğan'a çağrı: "Trabzonspor voleybol takımını kur" | Video
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a "Sayın Başkan, Trabzonspor voleybol takımını kur" çağrısında bulundu.
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