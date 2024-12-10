Sporun zirvesi Turkuvaz Medya’da! Montella soruları yanıtlayacak...

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve yönetici Feyyaz Uçar gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı zirve, Turkuvaz Medya'nın merkez binasında saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu devem edecek.

Saat 10.00'da başlayacak Spor Zirvesi, www.turkuvazsporzirvesi.com adresinin yanı sıra A Spor, SABAH TV ve FotoMaç TV'den gün boyu takip edilebilecek.

MONTELLA İLE A'DAN Z'YE...

Zirvenin ilk oturumu, "2024'ün Ateşiyle 2032'ye" başlığıyla düzenlenecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ile muhabir Ogün Şahinoğlu'nun sorularını yanıtlayacak

EN İYİLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞACAK

Futbol, voleybol, spor ekonomisi ve şampiyonluk hikâyelerine dair ilham verici oturumlarla devam edecek zirve, Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile sona erecek.