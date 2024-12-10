Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu

Turkuvaz Medya tarafından Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle Turkuvaz Medya Spor Zirvesi düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu önemli günde açıklamalarda bulundu.