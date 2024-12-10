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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu

10.12.2024 | 12:28

Turkuvaz Medya tarafından Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle Turkuvaz Medya Spor Zirvesi düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu önemli günde açıklamalarda bulundu.

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