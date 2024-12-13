Hüseyin Yücel açıkladı: "Hayalim Mohamed Salah"

"MUSRATI'İYE TEKLİFLER VAR"

Musrati'ye Arabistan'dan teklif getirebileceğini söyleyen bir menajer var. Bekliyorum. 15 Ocak'a kadar 15 milyon Euro, 30 Mayıs'a kadar da 50 milyon Euro'ya ihtiyaç var. En kötü ihtimalle yönetim kurulu olarak biz karşılayacağız. Kasada 10 milyon TL var şu an.

"KEŞKE MÜDAHALE ETSEYDİM, PİŞMANIM"

"Kongre Serdal Adalı lehine şu an. Seçilmediğim takdirde kulübe verdiğim paranın bir kısmını bağış, bir kısmını sponsor olarak bırakacağım. Kalan kısmını alacağım. n YAPILAN transferlere keşke müdahale etseydim, pişmanım. 1 yıl öncesine dönsem, Hasan Arat'ın yönetiminde olmazdım."

Beşiktaş'ın yeni yüzlere ihtiyacı var. Yönetim kurulunu açıklayınca göreceksiniz. Ciddi projelerimiz var. Bir hafta, on güne açıklamayı planlıyorum. Türk futbolunda yapıdan ziyade ciddi lobi faaliyeti yapan bir kulübümüz var. Her yerde güzel yapıyorlar bu işleri, takdir etmek lazım.