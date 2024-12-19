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Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:35 Son Güncelleme: 19.12.2024 10:37

SON DAKİKA: Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.

İHA
SON DAKİKA: Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 17. hafta programı ve hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi
16.00 Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu

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SON DAKİKA: Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı!
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