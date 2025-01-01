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Giriş Tarihi: 1.1.2025 17:00

SON DAKİKA: Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

AA
SON DAKİKA: Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'e verilen 1 haftalık aranın ardından heyecan 18. hafta maçlarıyla sürecek. TFF Merkez Hakem Kurulu, haftanın müsakabalarında görev alacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

3 Ocak Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!
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