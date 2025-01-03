MUHTEMEL 11’LER | Beşiktaş, zorlu Ç.Rizespor deplasmanında! İşte son bilgiler...

Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Beşiktaş, ligde topladığı 26 puanla 6.sırada yer alırken, Rizespor ise ligde topladığı 20 puanla 12. sırada.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Amir, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile.
5 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
İKİ EKSİK VAR
Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Milot Rashica karşılaşmada forma giyemeyecek.