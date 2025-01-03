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Giriş Tarihi: 3.1.2025 09:39

MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş, zorlu Ç.Rizespor deplasmanında! İşte son bilgiler...

Süper Lig'in 18.haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan siyah-beyazlılar, rakipleriyle puan farkının daha da fazla açılmasını istemiyor. Mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Kartal'da teknik direktör Serdar Topraktepe sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...

MUHTEMEL 11’LER | Beşiktaş, zorlu Ç.Rizespor deplasmanında! İşte son bilgiler...

Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Beşiktaş, ligde topladığı 26 puanla 6.sırada yer alırken, Rizespor ise ligde topladığı 20 puanla 12. sırada.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Amir, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile.

5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İKİ EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Milot Rashica karşılaşmada forma giyemeyecek.

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MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş, zorlu Ç.Rizespor deplasmanında! İşte son bilgiler...
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