Süper Lig’de 28.haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray’ın penaltısındaki konuşmalar...

Konyaspor - Beşiktaş maçında Melih Bostan'ın kırmızı kartı...

VAR: Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. Sahada inceleme. 91 numaranın müdahalesini göreceksin.

Hakem Ali Şansalan: Tamam gördüm.

VAR: Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet.

Ali Şansalan: Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat.

VAR: Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü.

Ali Şansalan: Oynat. Sarı kart iptal.