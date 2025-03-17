Süper Lig’de 28.haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray’ın penaltısındaki konuşmalar...

TFF, Süper Lig'de 28.haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. VAR kayıtlarında Galatasaray - Antalyaspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçları da yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçın 41. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topta Davinson Sanchez'in indirdiği top, Safuri'nin koluna çarptı ve Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.
Galatasaray'da topun başına gelen Morata, topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
Galatasaray - Antalyaspor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltıdaki VAR kayıtları da belli oldu. İşte o diyalog...
VAR: Ozan potansiyel elle oynama için penaltı için sahada inceleme yapacağız. Ozan, sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak.
Hakem Ozan Ergün: Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin? Elleri omzunun yukarısında ve penaltı veriyorum. Kart yok.
VAR: Evet, anlaşıldı kartsız penaltı.
Konyaspor - Beşiktaş maçında Melih Bostan'ın kırmızı kartı...
VAR: Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. Sahada inceleme. 91 numaranın müdahalesini göreceksin.
Hakem Ali Şansalan: Tamam gördüm.
VAR: Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet.
Ali Şansalan: Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat.
VAR: Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü.
Ali Şansalan: Oynat. Sarı kart iptal.
Trendyol Süper Lig 28. Hafta I VAR Kayıtları I Sahada İnceleme— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) March 17, 2025
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