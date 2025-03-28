Antalyaspor, Alanyaspor’u 2 golle geçti!

22'nci dakikada Vilhena'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Cordova'nın yerden sert vuruşu kaleci Kenan Piric'in ayaklarının altından ağlara gitti: 0-1.

25'inci dakikada sağ kanattan Safuri'nin ortasına arka direkte iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta sağ kanatta topun başına geçen Safuri'nin arka direğe ortasına kendisini unutturan Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

44'üncü dakikada sol kanatta topu alan Samudio'nun ceza alanına girmeden yaptığı sert vuruşu kaleci Ertuğrul iki hamlede güçlükle kontrol etti.

80'inci dakikada ceza alanı dışından Güray Vural'ın sert vuruşu kalecide kaldı.

81'inci dakikada Alanyaspor savunmasının kaleye doğru sert gönderdiği topu kaleci Ertuğrul, iyi kontrol edemeyince direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Kaleci Ertuğrul'un nereye gittiğini göremediği topu Larsson kazanarak Gaich'e verdi. Gaich'in yaptığı vuruş filelerle buluştu: 2-1.