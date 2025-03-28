Antalyaspor, Alanyaspor’u 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini Samudio ve Gaich kaydederken, Alanyaspor'un tek golünü Cordova kaydetti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 36'ya yükselterek maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 31 puanda 15 sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Safuri'nin atak yönüne göre sol kanattan savunma arkasına attığı uzun pasta Van de Streek'in vuruşunu Alanyaspor kalecisi kornere çeldi.
9'uncu dakikada Kaluzinski'nin penaltı noktası arkasına doğru ortasına Safuri'nin gelişine vuruşu yandan auta çıktı.
17'nci dakikada Richard'ın savunma arkasına attığı topu kontrol eden Cordova'nın kafa vuruşu kaleci Kenan Piric'e çarparak kornere gitti.
22'nci dakikada Vilhena'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Cordova'nın yerden sert vuruşu kaleci Kenan Piric'in ayaklarının altından ağlara gitti: 0-1.
25'inci dakikada sağ kanattan Safuri'nin ortasına arka direkte iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
43'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta sağ kanatta topun başına geçen Safuri'nin arka direğe ortasına kendisini unutturan Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
44'üncü dakikada sol kanatta topu alan Samudio'nun ceza alanına girmeden yaptığı sert vuruşu kaleci Ertuğrul iki hamlede güçlükle kontrol etti.
80'inci dakikada ceza alanı dışından Güray Vural'ın sert vuruşu kalecide kaldı.
81'inci dakikada Alanyaspor savunmasının kaleye doğru sert gönderdiği topu kaleci Ertuğrul, iyi kontrol edemeyince direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Kaleci Ertuğrul'un nereye gittiğini göremediği topu Larsson kazanarak Gaich'e verdi. Gaich'in yaptığı vuruş filelerle buluştu: 2-1.