Emre Belözoğlu’nun iç sahada bileği bükülmüyor!

ANTALYASPOR'UN EMRE BELÖZOĞLU İLE EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Alex De Souza sonrası göreve gelen teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile iç sahada oynadığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi. Antalyaspor ilk 5 iç saha maçına çıkan Belözoğlu, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Antalyaspor bugün galibiyetin ardından iç sahada üst üste 3. kez kazandı.