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Giriş Tarihi: 28.3.2025 19:03 Son Güncelleme: 28.3.2025 19:08

Emre Belözoğlu'nun iç sahada bileği bükülmüyor!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu sonrası ev sahibi olduğu maçlarda henüz mağlubiyet almadı. Akdeniz ekibi, evinde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Emre Belözoğlu’nun iç sahada bileği bükülmüyor!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Samudio ve Gaich kaydetti. Antalyaspor bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükselterek maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.

ANTALYASPOR'UN EMRE BELÖZOĞLU İLE EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Alex De Souza sonrası göreve gelen teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile iç sahada oynadığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi. Antalyaspor ilk 5 iç saha maçına çıkan Belözoğlu, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Antalyaspor bugün galibiyetin ardından iç sahada üst üste 3. kez kazandı.

9 MAÇTA SADECE 2 YENİLGİ

Antalyaspor ile ligde 9 maça çıkan Emre Belözoğlu toplamda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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Emre Belözoğlu'nun iç sahada bileği bükülmüyor!
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