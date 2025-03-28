Emre Belözoğlu’nun iç sahada bileği bükülmüyor!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Samudio ve Gaich kaydetti. Antalyaspor bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükselterek maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.
ANTALYASPOR'UN EMRE BELÖZOĞLU İLE EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Alex De Souza sonrası göreve gelen teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile iç sahada oynadığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi. Antalyaspor ilk 5 iç saha maçına çıkan Belözoğlu, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Antalyaspor bugün galibiyetin ardından iç sahada üst üste 3. kez kazandı.