Son dakika: Beşiktaş - Göztepe | Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyet sonucu elde ettiği 9 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, adını yarı finale yazdırmak istiyor. Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.
Göztepe:
KARTAL'DA EKSİKLER
Beşiktaş'ta, Göztepe müsabakası öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ile Bahtiyar Zaynutdinov'un görev yapması beklenmiyor.
Beşiktaş, yarı finale yükselmesi halinde Trabzonspor - Bodrum FK karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.