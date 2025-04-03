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Giriş Tarihi: 3.4.2025 19:22 Son Güncelleme: 3.4.2025 19:28

Son dakika: Beşiktaş - Göztepe | Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. . Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyet sonucu elde ettiği 9 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, son olarak Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Kartal, zorlu maçtan galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. ATV'den canlı yayınlanacak olan zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş - Göztepe | Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyet sonucu elde ettiği 9 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, adını yarı finale yazdırmak istiyor. Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.

Göztepe:


KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünden galip ayrılan İstanbul ekibi olurken, İzmir temsilcisi ise 1 defa kazandı. 5 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu. Bu mücadelelerde Beşiktaş 13, Göztepe de 9 gol kaydetti.



KARTAL'DA EKSİKLER

Beşiktaş'ta, Göztepe müsabakası öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ile Bahtiyar Zaynutdinov'un görev yapması beklenmiyor.

Beşiktaş, yarı finale yükselmesi halinde Trabzonspor - Bodrum FK karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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Son dakika: Beşiktaş - Göztepe | Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu
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