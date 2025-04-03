Video Spor GOL | Beşiktaş 1-1 Göztepe
GOL | Beşiktaş 1-1 Göztepe

GOL | Beşiktaş 1-1 Göztepe

03.04.2025 | 21:18

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Göztepe, 38. dakikada Romulo'nun penaltıdan attığı golle Beşiktaş karşısında skoru 1-1’e getirdi.

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