GOL | Beşiktaş 1-0 Göztepe
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, 30. dakikada E. Muçi’nin attığı golle Göztepe karşısında skoru 1-0’a getirdi.
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GOL | Beşiktaş 1-1 Göztepe 03.04.2025 | 21:18
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GOL | Beşiktaş 1-0 Göztepe 03.04.2025 | 21:13
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