Trendyol Süper Lig: Bodrum’dan Alanya’da kritik 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Mücadele, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bodrum FK'ye galibiyeti getiren tek golü 81'inci dakikada Ali Aytemur kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı iki maçta da puan alamadı ve 31 puanda kaldı. Bodrum FK ise 33 puana yükseldi.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, bu kez Samsunspor'u konuk edecek. Bodrum FK, evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

62. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında son çizgide topla buluşan Seferi'nin Balkovec'i çalımlayarak şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

67. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında, çaprazda topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

81. dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Mücadeleyi Sipay Bodrum FK 1-0 kazandı.

Stat: Gain Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen Baltacı

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin (Dk. 63 Hadergjonaj), Richard (Dk. 77 Lima), Janvier (Dk. 89 Arda Usluoğlu), Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta (Dk. 63 Sporar), Cordova (Dk. 63 Hwang)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 46 Celustka), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Herelle), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Okita), Fredy, Bardhi (Dk. 90+4 Brazao), Seferi

Gol: Dk. 81 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)