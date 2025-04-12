Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik! Hasan Arat'tan olay tepki! "Utanmaz adam!"
Giriş Tarihi: 12.4.2025 11:00 Son Güncelleme: 12.4.2025 11:07

Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik! Hasan Arat'tan olay tepki! "Utanmaz adam!"

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısına, siyah beyazlılar eski başkanı Hasan Arat da katıldı. Toplantının başlamasına dakikalar kala Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında bir gerginlik meydana geldi.

Beşiktaş Divan Kurulu’nda gerginlik! Hasan Arat’tan olay tepki! Utanmaz adam!

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

Siyah-beyazlıların eski başkanı Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında toplantı öncesinde gergin anlar yaşandı.

HASAN ARAT'A ŞOK TEPKİ

Hasan Arat'ın Başkanı Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdi.

Genel kurul üyelerinin araya girmesiyle ikili arasındaki gerginlik yatıştırıldı.

İŞTE O ANLAR:

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik! Hasan Arat'tan olay tepki! "Utanmaz adam!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz