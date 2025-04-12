Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik! Hasan Arat'tan olay tepki! "Utanmaz adam!"

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.
Siyah-beyazlıların eski başkanı Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında toplantı öncesinde gergin anlar yaşandı.
HASAN ARAT'A ŞOK TEPKİ
Hasan Arat'ın Başkanı Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdi.
Genel kurul üyelerinin araya girmesiyle ikili arasındaki gerginlik yatıştırıldı.
İŞTE O ANLAR:
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video