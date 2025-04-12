Video Spor Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video

12.04.2025 | 10:57

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen divan kurulu öncesinde toplantı salonunda gerginlik çıktı. Toplantıya katılan eski başkan Hasan Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında tartışma yaşandı. O anlar böyle görüntülendi.

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