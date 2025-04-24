Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kupada yarın final heyecanı ATV ekranlarında! Trabzonspor - Göztepe maçının 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 24.4.2025 19:28 Son Güncelleme: 24.4.2025 19:57

Kupada yarın final heyecanı ATV ekranlarında! Trabzonspor - Göztepe maçının 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Bugün Trabzonspor evinde Göztepe'yi ağırlıyor. İki takım da final için büyük bir mücadele verecek. Zorlu karşılaşma ATV ekranlarından saat 20:30'da naklen yayınlanacak. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Kupada yarın final heyecanı ATV ekranlarında! Trabzonspor - Göztepe maçının 11’leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam belli oluyor. Yarı finalde Trabzonspor evinde Göztepe ile karşılaşacak. Zorlu maçta kazanan takım finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Ligde oynanan ilk maçı Göztepe 2-1 kazanmış, ikinci maç ise 1-1 sona ermişti.

FUTBOL ŞÖLENİ ATV EKRANLARINDA

Bu akşam yaşanacak futbol şöleni ATV ekranlarından 20.30'da naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Zorlu maç öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

Göztepe XI: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Taha, Ogün, Doğan, Dennis, Tijanic, Emerson, Romulo.

Fatih Tekke: Topa sahip olmamız lazım. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Özellikle topa sahip olurken kaybettikten sonra topu kazanacağımız süre bizim için çok önemi. Çünkü kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan bir takım. İyi hazırladığımızı düşünüyorum. Kupayı çok istiyoruz. Avantajımız evimizde oynuyoruz. Taraftarımızla beraber bu süreci inşallah atlatmak istiyoruz.

Stanimir Stoilov: "Tekrar kendi futbolumuzu oynamak ve tarzımızı yansıtmak istiyoruz. Çok iyi oynamalıyız, rakibi baskı altına almalıyız. Trabzonspor da çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları, teknik direktörü ve taraftarları var."

TRABZONSPOR'UN YARI FİNAL YOLU

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada tamamlayan bordo-mavililer, çeyrek finalde de sahasında Sipay Bodrum FK'yi uzatmaya giden maçta 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Göztepe'yi elemesi halinde tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterecek ve 10. kez de kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.

GÖZTEPE'NİN YARI FİNAL YOLU

Bu sezon lige iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kötü gidişatını sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarım asır sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Gruplarda Erzurumspor FK, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı yenerek topladığı 9 puanla averajla ikinci olan ve çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kupada yarın final heyecanı ATV ekranlarında! Trabzonspor - Göztepe maçının 11'leri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz