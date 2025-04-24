Kupada yarın final heyecanı ATV ekranlarında! Trabzonspor - Göztepe maçının 11’leri belli oldu

FUTBOL ŞÖLENİ ATV EKRANLARINDA

Bu akşam yaşanacak futbol şöleni ATV ekranlarından 20.30'da naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Zorlu maç öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

Göztepe XI: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Taha, Ogün, Doğan, Dennis, Tijanic, Emerson, Romulo.

Fatih Tekke: Topa sahip olmamız lazım. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Özellikle topa sahip olurken kaybettikten sonra topu kazanacağımız süre bizim için çok önemi. Çünkü kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan bir takım. İyi hazırladığımızı düşünüyorum. Kupayı çok istiyoruz. Avantajımız evimizde oynuyoruz. Taraftarımızla beraber bu süreci inşallah atlatmak istiyoruz.

Stanimir Stoilov: "Tekrar kendi futbolumuzu oynamak ve tarzımızı yansıtmak istiyoruz. Çok iyi oynamalıyız, rakibi baskı altına almalıyız. Trabzonspor da çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları, teknik direktörü ve taraftarları var."