Kupada yarın final heyecanı ATV ekranlarında! Trabzonspor - Göztepe maçının 11’leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam belli oluyor. Yarı finalde Trabzonspor evinde Göztepe ile karşılaşacak. Zorlu maçta kazanan takım finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Ligde oynanan ilk maçı Göztepe 2-1 kazanmış, ikinci maç ise 1-1 sona ermişti.
FUTBOL ŞÖLENİ ATV EKRANLARINDA
Bu akşam yaşanacak futbol şöleni ATV ekranlarından 20.30'da naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Zorlu maç öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.
Göztepe XI: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Taha, Ogün, Doğan, Dennis, Tijanic, Emerson, Romulo.
Fatih Tekke: Topa sahip olmamız lazım. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Özellikle topa sahip olurken kaybettikten sonra topu kazanacağımız süre bizim için çok önemi. Çünkü kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan bir takım. İyi hazırladığımızı düşünüyorum. Kupayı çok istiyoruz. Avantajımız evimizde oynuyoruz. Taraftarımızla beraber bu süreci inşallah atlatmak istiyoruz.
Stanimir Stoilov: "Tekrar kendi futbolumuzu oynamak ve tarzımızı yansıtmak istiyoruz. Çok iyi oynamalıyız, rakibi baskı altına almalıyız. Trabzonspor da çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları, teknik direktörü ve taraftarları var."
TRABZONSPOR'UN YARI FİNAL YOLU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada tamamlayan bordo-mavililer, çeyrek finalde de sahasında Sipay Bodrum FK'yi uzatmaya giden maçta 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, Göztepe'yi elemesi halinde tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterecek ve 10. kez de kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.
GÖZTEPE'NİN YARI FİNAL YOLU
Bu sezon lige iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kötü gidişatını sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarım asır sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.