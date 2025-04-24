Video Türkiye Kupası Trabzonspor'da Zubkov farkı 2'ye çıkardı!
Trabzonspor'da Zubkov farkı 2'ye çıkardı!

Trabzonspor'da Zubkov farkı 2'ye çıkardı!

24.04.2025 | 22:47

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Oleksandr Zubkov 90. dakikada takımının 2. golünü kaydetti. İzleyin...

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