Trabzonspor'da Simon Banza penaltı fırsatını değerlendiremedi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk etti. Bu mücadelede bordo-mavililerde Simon Banza 55. dakikada penaltı pozisyonunu değerlendiremedi. İşte o pozisyon...