İşte Kartal’ı uçuracak hamle! Serdal Adalı, projeyi Başkan Erdoğan’a sundu...

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı ve yönetimi tarafından, kulübün Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan 15 dönüm arazisine ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 2'şer dönümden 4 dönüm arazinin de içerisinde bulunduğu toplam 19 dönümlük bir gayrimenkul projesi hazırlandı.
Adalı, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan proje ve görselleri gösterilirken ilk onayın alındığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın, Dikilitaş için hazırladığı bu proje dışında bir başka yer için de çalışma yaptığı belirtildi.
GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Adalı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Havalimanı'na yakın bir yerde bulunan 100 dönümlük arazi için de projelerinin olduğunu ilettiği, görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.