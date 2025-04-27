İşte Kartal’ı uçuracak hamle! Serdal Adalı, projeyi Başkan Erdoğan’a sundu...

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı ve yönetimi tarafından, kulübün Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan 15 dönüm arazisine ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 2'şer dönümden 4 dönüm arazinin de içerisinde bulunduğu toplam 19 dönümlük bir gayrimenkul projesi hazırlandı.