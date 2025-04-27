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Giriş Tarihi: 27.4.2025 07:05

İşte Kartal’ı uçuracak hamle! Serdal Adalı, projeyi Başkan Erdoğan'a sundu...

Trendyol Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Beşiktaş yönetimi kulübün geleceğini kurtarmak adına da adımlar atıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Dikilitaş’ta 15’i kulübe ait toplam 19 dönüm arazide yapılacak iş yeri ve ev inşaatında dev bir gelir bekliyor. İşte haberin detayları..

Ogün ŞAHİNOĞLU
İşte Kartal’ı uçuracak hamle! Serdal Adalı, projeyi Başkan Erdoğan’a sundu...

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı ve yönetimi tarafından, kulübün Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan 15 dönüm arazisine ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 2'şer dönümden 4 dönüm arazinin de içerisinde bulunduğu toplam 19 dönümlük bir gayrimenkul projesi hazırlandı.

Adalı, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan proje ve görselleri gösterilirken ilk onayın alındığı kaydedildi.

BORÇLAR İÇİN KULLANILACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, projeden elde edilmesi beklenen gelirin takımın borçları için kullanılacağını aktardı.

Siyahbeyazlı kulübün hazırladığı proje içerisinde, ev ve işyerlerinin olduğu belirtildi. Buradan beklenen gelir ise 150 ila 200 milyon dolar arasında.

Beşiktaş'ın, Dikilitaş için hazırladığı bu proje dışında bir başka yer için de çalışma yaptığı belirtildi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Adalı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Havalimanı'na yakın bir yerde bulunan 100 dönümlük arazi için de projelerinin olduğunu ilettiği, görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

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İşte Kartal’ı uçuracak hamle! Serdal Adalı, projeyi Başkan Erdoğan'a sundu...
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