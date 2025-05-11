Serdal Adalı bir vedayı daha açıkladı! “Satın alma opsiyonunu kullanacaklar”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bir ayrılığı daha açıkladı. Adalı, Demir Ege Tıknaz'ın ardından Jackson Muleka'nın da takımdan bonservisiyle ayrılacağını belirtti.
Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar" ifadelerini kullandı.
"5 SENE SONRA YENİDEN ÖNÜMÜZE GELİR"
Beşiktaş Başkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu borçları öderiz ama düzgün bir futbol yapılanması ve altyapı akademisi oluşturmazsak, 5 sene sonra borçlar yeniden önümüze gelir.
Serdal Adalı oyunu kullandı | Video
Bu camiaya hiçbir zaman yapamayacağım bir şeyin sözünü vermedim. Yapılabilecek olanın en iyisini yapacağız. Camiamızın hiç kuşkusu olmasın."