Serdal Adalı bir vedayı daha açıkladı! “Satın alma opsiyonunu kullanacaklar”

"5 SENE SONRA YENİDEN ÖNÜMÜZE GELİR"

Beşiktaş Başkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu borçları öderiz ama düzgün bir futbol yapılanması ve altyapı akademisi oluşturmazsak, 5 sene sonra borçlar yeniden önümüze gelir.

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Bu camiaya hiçbir zaman yapamayacağım bir şeyin sözünü vermedim. Yapılabilecek olanın en iyisini yapacağız. Camiamızın hiç kuşkusu olmasın."