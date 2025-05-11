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Giriş Tarihi: 11.5.2025 13:18 Son Güncelleme: 11.5.2025 15:58

Serdal Adalı bir vedayı daha açıkladı! “Satın alma opsiyonunu kullanacaklar”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Rio Ave’nin Demir Ege Tıknaz’ın bonservisini alacağını açıklamıştı. Serdal Adalı, Arabistan ekibi Al-Kholood’da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka’nın da satın alma opsiyonunun kullanılacağını duyurdu.

Serdal Adalı bir vedayı daha açıkladı! Satın alma opsiyonunu kullanacaklar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bir ayrılığı daha açıkladı. Adalı, Demir Ege Tıknaz'ın ardından Jackson Muleka'nın da takımdan bonservisiyle ayrılacağını belirtti.

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar" ifadelerini kullandı.

"5 SENE SONRA YENİDEN ÖNÜMÜZE GELİR"

Beşiktaş Başkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu borçları öderiz ama düzgün bir futbol yapılanması ve altyapı akademisi oluşturmazsak, 5 sene sonra borçlar yeniden önümüze gelir.

Serdal Adalı oyunu kullandı | Video

Bu camiaya hiçbir zaman yapamayacağım bir şeyin sözünü vermedim. Yapılabilecek olanın en iyisini yapacağız. Camiamızın hiç kuşkusu olmasın."

SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

Arabistan ekibi Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Muleka'nın 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu var.

DEMİR EGE İÇİN DE KONUŞMUŞTU!

Adalı geçtiğimiz günlerde Demir Ege için de "Rio Ave, Demir Ege'nin satın alma opsiyonunu kullanacak" şeklinde konuşmuştu.

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Serdal Adalı bir vedayı daha açıkladı! “Satın alma opsiyonunu kullanacaklar”
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