Serdal Adalı oyunu kullandı | Video
Beşiktaş mevcut başkanı ve adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.
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