Süper Lig: 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan