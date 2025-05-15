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Giriş Tarihi: 15.5.2025 12:10

Süper Lig: 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü oynanacak Galatasaray-Bellona Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

AA
Süper Lig: 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

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Süper Lig: 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
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