FENERBAHÇE EYÜPSPOR CANLI | Fenerbahçe’nin konuğu ikas Eyüpspor! Mourinho ve Arda Turan’ın 11’leri belli oldu...

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligdeki son 4 maçından da mağlubiyetle ayrılan ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam

EKSİKLER

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Diego Carlos maça kısa bir süre kala kadrodan çıkarıldı. İrfan Can Kahveci ve Diego Carlos'un sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldıkları belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.