Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da yıldız oyuncuda ısrarcı! Pazarlıklar sürüyor...
Giriş Tarihi: 13.8.2025 10:10 Son Güncelleme: 13.8.2025 10:33

Trabzonspor'da yıldız oyuncuda ısrarcı! Pazarlıklar sürüyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha rotasyonuna yeni bir takviye yapmak istiyordu. Bordo-mavililerin bir süredir temas halinde olduğu yıldız isimde yeni bir gelişme meydana geldi.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor’da yıldız oyuncuda ısrarcı! Pazarlıklar sürüyor...

Trabzonspor'da kadro planlaması devam ediyor. Orta saha hattına bir takviye yapmak isteyen bordo-mavililer bir süredir Andre Almeida'yı gözün kestirmişti.

Karadeniz devi, hedeflerinden biri olan Portekizli orta saha Andre Almeida için pazarlıklar kritik bir noktaya geldi.

PAZARLIK SÜRECİ TIKANDI

Bordo-mavili ekip,Valencia'ya teklifini 6 milyon Euro artı bonuslara kadar yükseltti. Ancak İspanyol ekibi, 2022'de Vitoria'dan 8 milyon Euro'ya aldığı 25 yaşındaki futbolcu için aynı rakamda ısrarcı olunca süreç tıkandı.

ALMEIDA SICAK BAKIYOR

Takımından ayrı çalışan Almeida, Trabzonspor'a sıcak baksa da kulüpler arasındaki fiyat farkı nedeniyle transfer bekleme dönemine girdi. Valencia'nın ilerleyen günlerde talebinde esneklik göstermesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da yıldız oyuncuda ısrarcı! Pazarlıklar sürüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz