Trabzonspor’da yıldız oyuncuda ısrarcı! Pazarlıklar sürüyor...

Karadeniz devi, hedeflerinden biri olan Portekizli orta saha Andre Almeida için pazarlıklar kritik bir noktaya geldi.

PAZARLIK SÜRECİ TIKANDI

Bordo-mavili ekip,Valencia'ya teklifini 6 milyon Euro artı bonuslara kadar yükseltti. Ancak İspanyol ekibi, 2022'de Vitoria'dan 8 milyon Euro'ya aldığı 25 yaşındaki futbolcu için aynı rakamda ısrarcı olunca süreç tıkandı.