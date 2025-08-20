Teknik direktör Engin Fırat, Fenerbahçe’nin Nene transferini yorumladı!

'NENE SAYESİNDE RAKİP SAVUNMALAR DERİNDE BEKLEYEMEYECEK'

Dorgeles Nene'nin gelmesiyle En-Nesyri ve Jhon Duran'ın rahatlayacağını dile getiren Fırat, "Nene işte tam burada devreye giriyor. Sahayı genişletiyor, rakibi üzerine çekiyor ve böylece forvetlere alan açıyor. Artık ileri uçta En-Nesyri ve Jhon Duran var. İkisi de ceza sahasında güçlü, bitirici oyuncular. Ama onların etkili olabilmesi için boşluklara ihtiyaç var. Nene sayesinde rakip savunmalar derinde bekleyemeyecek; mecburen onunla ilgilenmek için dışarı çıkacaklar. Bu da forvetlerin cezayı kesmesi için fırsat yaratacak" şeklinde konuştu.

'AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİNE SATILABİLİR'

22 yaşındaki Malili oyuncudan Fenerbahçe'nin yüksek bedel kazanabileceğini aktaran Engin Fırat, "Üstelik Nene henüz 22 yaşında. Bu da Fenerbahçe için sadece bugünün değil, yarının da kazancı demek. Saha içinde hemen fark yaratacağı kesin, ama aynı zamanda değerini de artıracak. Doğru performansla Avrupa'nın büyük liglerine çok daha yüksek bir bedelle satılabilir" ifadelerine yer verdi.

'FENERBAHÇE ARTIK HÜCUMDA DENGEYİ BULDU'

Teknik direktör Engin Fırat, son olarak Fenerbahçe ve Nene hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Benim için Nene, Fenerbahçe'nin eksik parçası. Hız, öngörülemezlik ve cesaret getiriyor. Türkiye'de birçok takım kompakt savunmayı tercih ediyor, ama Nene böyle savunmaları parçalayan oyuncu tipidir. Yeni forvetlerle birlikte Fenerbahçe artık hücumda tam dengeyi buldu ve şampiyonluk yolunda çok daha güçlü görünüyor."

