A Milli Takım, İspanya’nın konuğu! İşte Montella’nın 11 tercihi...

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.