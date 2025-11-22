Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enes Ünal'dan Bournemouth'a hayat öpücüğü! 341 gün sonra bir ilki yaşadı...
Giriş Tarihi: 22.11.2025 20:46 Son Güncelleme: 22.11.2025 20:47

Enes Ünal'dan Bournemouth'a hayat öpücüğü! 341 gün sonra bir ilki yaşadı...

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth sahasında West Ham ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 80. dakikasında oyuna giren Enes Ünal, 81. dakikada ağları havalandırdı. Milli futbolcu, 341 gün sonra gol attı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth, West Ham'ı konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı konuk takım, Wilson'ın 11 ve 35. dakikalaarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, 69. dakikada Tavernier'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.

341 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Maçın 80. dakikasında Enes Ünal, Adams'ın yerine oyuna girdi ve 81. dakikada skoru eşitleyen golü kaydetti. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 senedir formasından uzak kalan milli futbolcu, 341 gün sonra gol attı.

Bournemouth puanını 19, West Ham ise 11 yaptı.

