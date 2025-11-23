CANLI | Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında! Tedesco’nun 11 tercihi belli oldu...

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.

Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra Edson Alvarez ile Çağlar Söyüncü de kamp kadrosunda yer almadı.