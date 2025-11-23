CANLI | Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında! Tedesco’nun 11 tercihi belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Sezonda son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın son 2 haftadaki puan kayıplarıyla milli araya 1 puan farkla 2. sırada girdi Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de tek namağlup takım konumunda.
İŞTE F.BAHÇE'NİN İLK 11'İ:
Fenerbahçe XI: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran
Çaykur Rizespor XI: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Ali Sowe.
F.BAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.
Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra Edson Alvarez ile Çağlar Söyüncü de kamp kadrosunda yer almadı.
OOSTERWOLDE SINIRDA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak. Hollandalı savunmacı, müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 23 maç oynadı.
Rize'deki 13 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 52 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.