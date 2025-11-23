Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe ve Kocaelispor golsüz berabere!
Giriş Tarihi: 23.11.2025 17:05

Göztepe ve Kocaelispor golsüz berabere!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

AA Futbol
Göztepe ve Kocaelispor golsüz berabere!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı.

52. dakikada Göztepe atağında, Dennis'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Janderson, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Miroshi'ye indirdi. Miroshi'nin sert şutunda top direğin üstünden auta gitti.

53. dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde, defanstan seken topla ceza sahası çizgisi üstende buluşan Show'un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

59. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ruan'ın sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Janderson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 88 Godoi), Heliton, Bokele, Ruan (Dk. 88 Ogün Bayrak), Miroshi (Dk. 67 Rhaldney), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Olaitan), Janderson, Juan

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty (Dk. 76 Tarkan Serbest), Keita (Dk. 46 Show), Tayfur Bingöl, Can Keleş (Dk. 65 Churlinov), Agyei (Dk. 87 Nonge), Serdar Dursun

Sarı kartlar: Dk. 20 Linetty, Dk. 44 Balogh, Dk. 45+2 Keita, Dk. 83 Show (Kocaelispor), Dk. 45+2 Miroshi, Dk. 64 Ruan (Göztepe)

ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe ve Kocaelispor golsüz berabere!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz