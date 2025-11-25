Bu üçlü fazla güçlü! Fenerbahçe, Bayern Münih’in peşinde...

Tedesco yönetiminde kendine gelen ve 30 golle ligin ağları en çok havalandıran ekibi olan sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, Marco Asensio ve Talisca skorer kimliğini konuşturdu. Rakip fileleri 19 defa sarsan Kanarya'nın silahşörleri, gollerin %63'ünü kaydetti. Ağları 7 kez bulan En-Nesyri başı çekerken yeni transfer Asensio ve Talisca ise 6'şar golle takip etti. Türkiye'de rakipsiz olan muhteşem üçlü, Avrupa'nın 5 büyük liginde ise 3 numaraya konumlandı.