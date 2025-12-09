Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışında! Almanlar duyurdu
Giriş Tarihi: 9.12.2025 14:23 Son Güncelleme: 9.12.2025 14:46

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışında! Almanlar duyurdu

Türkiye’de transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın aynı futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi. Alman basını flaş gelişmeyi duyurdu.

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala kulüpler transfer çalışmalarına başladı. Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde yarışa girmesinin beklendiği ortaya çıktı.

Alman basını, Süper Lig'in devlerinin transferde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan orta saha ile ilgilendiğini öne sürdü.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Emre Can ile ilgilendiği belirtildi.

Borussia Dortmund'un Emre Can'ın sözleşmesini uzatmak istediği kaydedildi.

31 yaşındaki Emre Can, bu sezon Borussia Dortmund'da 5 karşılaşmada forma şansı buldu. Alman oyuncu bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Emre Can'ın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

