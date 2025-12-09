Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışında! Almanlar duyurdu

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala kulüpler transfer çalışmalarına başladı. Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde yarışa girmesinin beklendiği ortaya çıktı.
Alman basını, Süper Lig'in devlerinin transferde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan orta saha ile ilgilendiğini öne sürdü.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Emre Can ile ilgilendiği belirtildi.
Borussia Dortmund'un Emre Can'ın sözleşmesini uzatmak istediği kaydedildi.
31 yaşındaki Emre Can, bu sezon Borussia Dortmund'da 5 karşılaşmada forma şansı buldu. Alman oyuncu bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.