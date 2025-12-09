Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışında! Almanlar duyurdu

Alman basınından Bild'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Emre Can ile ilgilendiği belirtildi.

Borussia Dortmund'un Emre Can'ın sözleşmesini uzatmak istediği kaydedildi.

31 yaşındaki Emre Can, bu sezon Borussia Dortmund'da 5 karşılaşmada forma şansı buldu. Alman oyuncu bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.