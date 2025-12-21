Galatasaray’da Okan Buruk’tan flaş transfer açıklaması!

TRANSFER AÇIKLAMASI

Bu çok karışık bir soru bizim için. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Devre arası ne olacak ne bitecek. Bir yandan çok iyi oyunculara sahibiz, çok iyi bir kadroya sahibiz. Bu yaşadığımız sakatlık ve cezalarlarla birlikte zorlandığımız bir dönem geçirdik. Bunu tekrar yaşamamak için katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz, savunma, orta saha, hücum... 3 yere katkı verebilir miyiz diye düşünüyoruz. Net pozisyon veremem ama ayrılacak oyuncular olursa ki düşüncemiz var, yabancı sınırında rahatız. Yabancı alma şansımız var. Kadromuzu güçlendireceğiz. Şunu biliyoruz, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 2 maçta oyuncuları oynatamıyoruz, elimizdekilerle bu son 2 maça çıkmak zorundayız. Elimizdeki oyuncuları tutup bu maçlara hazırlanmak istiyoruz. Gerçekten önemli katkılar sağlayacak oyuncular almak istiyoruz. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla, Abdullah Bey ile de bu toplantıları yapıyoruz hep. En kısa zamanda katkı sağlayacak oyuncuları alacağız. Hep yaşıyoruz, çok iyi oyuncular almak için beklemeniz, zaman harcamanız, alacağınız takımın bırakması... Bu süreç zor geçiyor. Bu konuda istekliyiz." dedi.

BASIN TOPLANTISI

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tatil öncesi bu maçların zor olduğunu belirterek, "Kazanarak araya girmek istedik. Oyuncularımın konsantrasyonu iyiydi. Defansif anlamda hiç pozisyon vermedik. Golleri daha erken de bulabilirdik. İki takım için de bu maçlar zordur. Afrika Kupası'na giden oyuncular var, sakatlıklar var. İki takımın kulübeden katkı alması zordu. Bence iyi oynadık. Kulübeden gelen oyuncularımız Sara ve Ahmed oyuna etki etti. Önemli ve güzel galibiyet aldık. İlk yarıyı lider bitirdik. En yakın rakibimizle 3 puan farkı koruduk. Bu mutlulukla araya giriyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımız kupa da, ligde de bize destek veriyor. Bu da Galatasaray'ın şampiyonluk için ne kadar odaklandığını camia olarak gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

2026 yılı için iyi dileklerde bulunan Buruk, "2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Bunu geçen haftalarda da söyledim. Bizim için önemli ve değerli. İnşallah 2026 bu anlamda büyük başarılarla geçer" dedi.



"İlkay topun bizde kalması, topu geri kazanmada görevini iyi yaptı"

İlkay Gündoğan'ın performansıyla ilgili sorulan soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlkay ve Lucas'ı topa sahip olmada kullandık. İlkay orada oynadığında daha çok topa sahip oluyoruz. Bugün de yüzde 72'lere ulaştık. Yunus'un kanat oynadığı senaryoda İlkay'ı forvet arkası kullanmıştık. İlkay da bugün topun bizde kalması, topu geri kazanmada görevini iyi yaptı. Önde daha çok pozisyona giren değil, o pozisyonları hazırlayan bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz" diye cevap verdi.



"Icardi'nin gol atması hem ona hem bize moral oldu"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için ise Okan Buruk, "Gol atması hem ona hem bize moral oldu. Oynadıkça performansı artacak. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Gelip oynamak kolay bir şey değil. Çok yarışmacı bir takımız. Çok zor maçlar oynadık. İki forveti, Kocaelispor maçında kullandık. Bazen de ayrı ayrı kullandık. Maçın sertliği, rakibin oynadığı oyuna göre değişiyor. O yüzden bugün gol atması sevindirici. Rekor da kırdı. Galatasaray'ın ligde en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Tatili hak ettiler. Süper Kupa için dönecekler" ifadelerini kullandı.