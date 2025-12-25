Fenerbahçe’de ilk yarının en golcüsü Anderson Talisca

TALISCA HER 108 DAKİKADA 1 GOL KAYDETTİ

Ligin ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmanın tamamında 973 dakika forma giyip 9 gol kaydeden Anderson Talisca, her 108 dakikada 1 gol atmayı başardı.

13 müsabakada oynayıp 1006 dakikada forma giyen Marco Asensio ise her 125 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu En-Nesyri ise 15 maçta 948 dakika sahada kalırken her 135 dakikada bir ağları havalandırdı.

Bu sezon uzun bir sakatlık dönemi yaşayan yıldız oyuncu Jhon Duran ise ligin ilk yarısında 8 maçta forma giydi. Kolombiyalı forvet, sahada kaldığı 482 dakikada 3 kez gol sevinci yaşaken her 161 dakikada golle buluştu.

GOLCÜLER

Fenerbahçe'De futbolcuların sezonun ilk yarısındaki gol raporu şöyle: