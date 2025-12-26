Real Madrid’de David Alaba ile yollar ayrılıyor!

LaLiga'da Barcelona ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'de yıldız isimle yollar ayrılıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre eflatun-beyazlılar, David Alaba ile kesin olarak sezon sonunda vedalaşacak.
ADI SÜPER LİG DEVLERİYLE DE ANILDI
33 yaşında savunmacının adı, bir süre önce Süper Lig devleriyle de anılmıştı. 2021 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Alaba, bu sezon 4 maçta 145 dakika sahada kaldı.
Avusturyalı yıldızın, İspanyol deviyle kontratı Haziran ayında son bulacak.