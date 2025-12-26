Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'de David Alaba ile yollar ayrılıyor!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 14:49

İspanyol devi Real Madrid'de tecrübeli savunmacı David Alaba döneminin sonuna yaklaşılıyor.

LaLiga'da Barcelona ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'de yıldız isimle yollar ayrılıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre eflatun-beyazlılar, David Alaba ile kesin olarak sezon sonunda vedalaşacak.

ADI SÜPER LİG DEVLERİYLE DE ANILDI

33 yaşında savunmacının adı, bir süre önce Süper Lig devleriyle de anılmıştı. 2021 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Alaba, bu sezon 4 maçta 145 dakika sahada kaldı.

Avusturyalı yıldızın, İspanyol deviyle kontratı Haziran ayında son bulacak.

