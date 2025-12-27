Trabzonspor’dan şampiyonluk sonrası en iyi 17 haftalık dönem

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra en iyi 17 haftalık dönemini yaşadı.

Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun 17 maçlık bölümünde 42 puanla 1. sırada yer alan bordo-mavililer, o sezondan sonra en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.

Bordo-mavililer, son 4 sezon içerisinde en fazla puan topladığı dönemi geçirdi. 2021-2022 sezonunun 17 haftasından 7 puan daha az puan toplayan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor, aynı periyotta 2022-2023 sezonunda 29 puanla 6. sırada, 2023-2024 sezonunda 32 puanla 3. sırada, 2024-2025 sezonunda da 19 puan toplayarak 14. sırada yer almıştı.