Spalletti’den Kenan Yıldız’a övgü! “Onu oğlum gibi seviyorum”

Juventus'un Pisa'yı 2-0 yendiği maçta ağları havalandıran Kenan Yıldız, hocası Luciano Spalletti'den övgü aldı.
Spalletti, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız bizim 10 numaramız. Sorumluluk alması gerekiyor. Onu bir evlat gibi seviyorum çünkü maçların kaderini değiştirecek bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onun fedakarlığından ve isteğinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Uyum içindeyiz." dedi.
Açıklamaların esprili bir dille devam eden İtalyan çalıştırıcı, "Antrenman yapmadığımız zamanlarda, evdeyken bile onun yanımda olmasını istiyorum. Topla ne zaman hareket edeceğine dair kendisini geliştirmesi gerekiyor ama davranışları süper." diye konuştu.