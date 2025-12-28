Spalletti’den Kenan Yıldız’a övgü! “Onu oğlum gibi seviyorum”

Kenan Yıldız ise Spalletti için su ifadeleri kullandı: "Spalletti çok büyük bir teknik adam. Bana karşı sert ama bunu seviyorum. Bana güvendiğini hissetmek hoşuma gidiyor. Kendimi önemli bir oyuncu olarak görüyorum ve bu baskıyı kaldıracak karaktere sahibim. Beni zorlaması hoşuma gidiyor"