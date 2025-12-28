Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Spalletti’den Kenan Yıldız’a övgü! “Onu oğlum gibi seviyorum”
Giriş Tarihi: 28.12.2025 11:49

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Pisa’yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından Kenan Yıldız için övgü dolu sözler sarf etti.

Juventus'un Pisa'yı 2-0 yendiği maçta ağları havalandıran Kenan Yıldız, hocası Luciano Spalletti'den övgü aldı.

Spalletti, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız bizim 10 numaramız. Sorumluluk alması gerekiyor. Onu bir evlat gibi seviyorum çünkü maçların kaderini değiştirecek bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onun fedakarlığından ve isteğinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Uyum içindeyiz." dedi.

Açıklamaların esprili bir dille devam eden İtalyan çalıştırıcı, "Antrenman yapmadığımız zamanlarda, evdeyken bile onun yanımda olmasını istiyorum. Topla ne zaman hareket edeceğine dair kendisini geliştirmesi gerekiyor ama davranışları süper." diye konuştu.

Kenan Yıldız ise Spalletti için su ifadeleri kullandı: "Spalletti çok büyük bir teknik adam. Bana karşı sert ama bunu seviyorum. Bana güvendiğini hissetmek hoşuma gidiyor. Kendimi önemli bir oyuncu olarak görüyorum ve bu baskıyı kaldıracak karaktere sahibim. Beni zorlaması hoşuma gidiyor"

