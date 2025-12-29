Galatasaray taraftarından ’yönetim istifa’ tepkisi!

Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında tutuklama kararı verildi.
Erden Timur'un tutuklanması kararı sonrası Çağlayan Adliyesi önündeki görüntüler dikkat çekti.
Erden Timur'a destek olmak amacıyla Çağlayan Adliyesi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, mevcut Galatasaray yönetimini istifaya davet etti.
Galatasaray taraftarlarının, "yönetim istifa" tezahüratları yaptığı gözlemlendi.
ERDEN TİMUR TUTUKLANDI
Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "Suçtan doğan malvarlığı değerini aklama" suçundan tutuklandı.
Erden Timur hakkındaki soruşturma, ifadeleri sonrası ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumu ele alınmasının ardından dosyanın ayrılmasına karar verildi. Timur'un soruşturması Terörizmin Finansmanı ve Aklama bürosuna gönderildi.