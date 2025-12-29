Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 01:08

Galatasaray taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi!

Galatasaraylı taraftarlar, Erden Timur’un tutuklanmasının ardından Dursun Özbek yönetimine tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarından ’yönetim istifa’ tepkisi!
  • ABONE OL

Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında tutuklama kararı verildi.

Erden Timur'un tutuklanması kararı sonrası Çağlayan Adliyesi önündeki görüntüler dikkat çekti.

Erden Timur'a destek olmak amacıyla Çağlayan Adliyesi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, mevcut Galatasaray yönetimini istifaya davet etti.

Galatasaray taraftarlarının, "yönetim istifa" tezahüratları yaptığı gözlemlendi.

ERDEN TİMUR TUTUKLANDI

Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "Suçtan doğan malvarlığı değerini aklama" suçundan tutuklandı.

Erden Timur hakkındaki soruşturma, ifadeleri sonrası ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumu ele alınmasının ardından dosyanın ayrılmasına karar verildi. Timur'un soruşturması Terörizmin Finansmanı ve Aklama bürosuna gönderildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz