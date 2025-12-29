Galatasaray taraftarından ’yönetim istifa’ tepkisi!

ERDEN TİMUR TUTUKLANDI

Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "Suçtan doğan malvarlığı değerini aklama" suçundan tutuklandı.

Erden Timur hakkındaki soruşturma, ifadeleri sonrası ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumu ele alınmasının ardından dosyanın ayrılmasına karar verildi. Timur'un soruşturması Terörizmin Finansmanı ve Aklama bürosuna gönderildi.