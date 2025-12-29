Semih Kılıçsoy için Arda Güler benzetmesi! “Baskı oldukça artmıştı”

Beşiktaş'ın Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy'un menajerinden açıklama geldi. Genç oyuncunun temsilcisi Federico Pasterello, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Attığı goller Semih'in büyük yeteneğinin kanıtı. İki yıl önce Türkiye'de, henüz 18 yaşındayken 12 gol atmıştı.
"YENİ ARDA GÜLER…"
Ona 'yeni Arda Güler' diyorlardı çünkü Real Madrid gibi bir kulübe gidecek bir sonraki isim olarak görülüyordu. Genç yaşta beklentilerin ağırlığıyla güçlü bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldı. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuları tercih etti ve geçen sezon çok az gol attı. Cagliari'de sakin ve aile ortamı var. Etrafı ona yardım etmeye hazır insanlarla çevrili. Henüz hiçbir şey kazanılmış değil ama beklemeyi ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi başardı.
"BASKI OLDUKÇA ARTMIŞTI…"
Semih'i yurt dışına çıkarmamızın nedeni Türkiye'de kendisine yönelik baskının oldukça artmış olmasıydı. Beşiktaş, bu yaşta bir oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamaya taraftar tepkisinden çekindiği için pek sıcak bakmıyordu. Çetin müzakereler sonucu satın alma opsiyonu 12 milyon Euro gibi ağır bir meblağ oldu. Beşiktaş, bu madde sayesinde taraftara karşı kendini kurtardı. Semih de nihayet, baskı ve beklentilerden uzakta yeniden parlamaya başladı."