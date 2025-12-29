Semih Kılıçsoy için Arda Güler benzetmesi! “Baskı oldukça artmıştı”

"YENİ ARDA GÜLER…"

Ona 'yeni Arda Güler' diyorlardı çünkü Real Madrid gibi bir kulübe gidecek bir sonraki isim olarak görülüyordu. Genç yaşta beklentilerin ağırlığıyla güçlü bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldı. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuları tercih etti ve geçen sezon çok az gol attı. Cagliari'de sakin ve aile ortamı var. Etrafı ona yardım etmeye hazır insanlarla çevrili. Henüz hiçbir şey kazanılmış değil ama beklemeyi ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi başardı.