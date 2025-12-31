Torreira hayalindeki takımı açıkladı! Emiliano Martinez itirafı: “Onunla konuştum ama…”

"EN BÜYÜK HAYALİM BU"

"Boca Juniors'a transfer olmak istiyor musun?" sorusuna ise tecrübeli oyuncu, "En büyük hayalim bu. O anı düşünmediğim gün bile yok. Galatasaray ile sözleşmem var ve Galatasaray için önemli bir oyuncuyum. Ayrılmamın kolay olmadığını her zaman söylüyorum. Boca Juniors'ta oynamak için can atıyorum ama sadece benim isteğimle olmuyor, onların da beni istemesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.