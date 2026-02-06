Körfez’de ’1’ lik

Kara Kartal 7 puanla C Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü, Kocaeli'nin puanı ise 4 oldu

12 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Beşiktaş, dün akşam kazanamadı ama yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı. Siyahbeyazlı ekip, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Kartal, bu süreçte 7 maçını kazanırken 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Ligde 5 galibiyet ve 4 beraberlik, kupada ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



KAPTAN DÜMENDE!

Son dönemdeki futboluyla Beşiktaş'ı ayakta tutan isimlerin başında gelen kaptan Orkun Kökçü, dün de maçın sonucunu belirlemede önemli rol oynadı. Penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getirdi. Orkun, son dört maçta skora 3 gol ve 1 asistle 4 kez katkı sağladı. Bu seride siyahbeyazlılara 6 puan kazandı.



YENİLER NE YAPTI?

YASIN ÖZCAN: Genç oyuncu sol bekte değerlendirildi. Zaman zaman hücuma destek çıkışları yaptı ama çok etkili olamadı. Savunmada riske girmeden, sakin ve dikkatli oynamaya çalıştı. Savunmada bariz bir hata yapmadı. Fizik gücü açısından gelişim göstermeli. Junior OLAITAN: Oyuna girdikten sonra orta sahaya tempo kazandırdı. Sadece merkezi değil orta saha ve hücum arasındaki tüm hattı kullandı. Güzel paslarıyla arkadaşlarına servislerde de bulundu. İlk maçında ışık verdi.



BİZ HİÇ SESİMİZİ ÇIKARMIYORUZ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ana hedeflerinden birisinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu söyledi. Deneyimli hoca "Çok iyi oynadığımızı söylemek zor ama iyi mücadele ettik. Penaltıyla gelen beraberlik adaletli bir skor gibi duruyor. Kocaelispor'un penaltısında Ndidi'nin eli var. Bizim kazandığımız penaltıda pozisyon uzaktaydı, tam göremedik. Sezon başından bu yana derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen penaltılarımız, verilmeyen kartlar var. Biz hiçbir zaman bunları söylemiyoruz. Bunlar herkesin başına geliyor. Rakip yedek kulübesinde tansiyonun bu kadar yükselmesi bana garip geldi" diye konuştu.