Atila Gerin: Galatasaray’ın hakeme ihtiyacı yok!

Maçın hakem kararlarına tepki gösteren Atila Gerin şu sözleri dile getirdi:

"Hakem arkadaşları da tebrik ederim, oyunu güzelleştirdiler. Aynı kararları iki takım için verirler inşallah. Türk futbolunda bunu da görürüz.

Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok. Bizim takımın aylık maaş ödemesi 50 bin euro. Galatasaray gibi bir takımın, aylık maaş bütçesi 50 bin euro olan takımı yenmek için hakeme ihtiyacı yok. Galatasaray lehine bu kararları verebilecekse, başım gözüm üstüne. Bana da bir şey olmasın, başkasına da bir şey olmasın."