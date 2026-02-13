CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Eyüpspor maçı!

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Emre Akbaba, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok.

GALATASARAY 52 PUANDA

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 52 puan toplama başarısı gösterdi.

Eyüpspor ise şu ana kadar 18 puan topladı.