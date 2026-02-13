CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Eyüpspor maçı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mücahid Adem Çelebi üstlenecek. Galatasaray – Eyüpspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Emre Akbaba, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok.
GALATASARAY 52 PUANDA
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 52 puan toplama başarısı gösterdi.
Eyüpspor ise şu ana kadar 18 puan topladı.