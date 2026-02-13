Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Eyüpspor maçı!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 17:49

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mücahid Adem Çelebi üstlenecek. Galatasaray – Eyüpspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Emre Akbaba, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok.

GALATASARAY 52 PUANDA

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 52 puan toplama başarısı gösterdi.

Eyüpspor ise şu ana kadar 18 puan topladı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz