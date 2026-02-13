Galatasaray, Eyüpspor karşısında hata yapmadı! Dev maç haftasında 5 golle kazandı

JANKAT, G.SARAY'A İLK KEZ RAKİP OLDU

Eyüpspor'un kalecisi Jankat Yılmaz, Galatasaray'a karşı 11'de yer aldı. Sezon başında sarı-kırmızılılardan kiralık olarak eflatun-sarılılara transfer olan 21 yaşındaki kaleci, ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray - Eyüpspor mücadelesini tribünden izledi. Milliler, 26 Mart'ta FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Montella da, bu önemli maç öncesinde futbolcuları takibini sürdürüyor.

Galatasaray - Eyüpspor karşılaşmasını Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman de takip etti. Koeman, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ı izlemek için RAMS Park'a geldi.

VEFAT EDEN FUTBOLCULAR İÇİN SAYGI DURUŞU

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Vefa kulüplerinin eski futbolcusu Candemir Berkman ile A Milli Futbol Takımı ile Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski futbolcusu Ömer Kaner unutulmadı. Müsabaka öncesinde Berkman ve Kaner için saygı duruşunda bulunuldu.