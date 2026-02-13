Galatasaray, Eyüpspor karşısında hata yapmadı! Dev maç haftasında 5 golle kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Müsabakada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mücahid Adem Çelebi üstlendi. VAR'da ise Buğra Taşkınsoy görev aldı.
Galatasaray, Eyüpspor karşısında 5-1'lik skorla kazandı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 2'nci dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ve 70'inci dakikalarda Mauro Icardi ile 87'nci dakikada kendi kalesine Jerome Onguene kaydetti. Eyüpspor'da fileleri 71'inci dakikada Metehan Altunbaş havalandırdı.
Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 38'inci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 55'e yükseltti. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ın en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Eyüpspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Osimhen'in sol taraftan ortasında kale alanı önünde Yunus'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 1-0
7. dakikada Yunus Akgün'ün pasında araya giren Pintor, topu en uçtaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
21. dakikada Icardi'nin derinlemesine pasında topla buluşan Osimhen, karşı karşıya pozisyonda kaleci Jankat'ı çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı. Onguene, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.
25. dakikada Emre Akbaba'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta uzak direk dibinde Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı son anda çeldi.
31. dakikada sol taraftan Lang'ın ortasında ceza sahası içinde kafalardan seken top Icardi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı sol çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Jankat topu çeldi. Mauro Icardi, seken topu penaltı noktası önünden tamamladı. 2-0
38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Yunus Akgün, Bedirhan Özyurt'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, savunmada son adam pozisyonunda bulunan Bedirhan'ı bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmız kart ile oyundan ihraç etti.
48. dakikada Onguene'nin geri pasında araya giren Osimhen, müsait pozisyondaki Icardi'ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
63. dakikada Asprilla'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Jankat yakın köşeden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
68. dakikada Osimhen'in topuk pasında Asprilla'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
70. dakikada İlkay'ın savunma arkasına havadan pasında topla buluşan Barış Alper'in sağ taraftan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Icardi, ağlara gönderdi. 4-0
71. dakikada Rotariu'nun sağ taraftan ceza sahası içine girdikten sonra vuruşunda savunmadan seken topu Metehan yakın mesafeden filelere yolladı. 4-1
87. dakikada Singo'nun sağ taraftan içeri çevirdiği topu Onguene ters vuruşla kendi kalesine gönderdi. 5-1
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Buruk; Sallai, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper'in yerine Boey, Eren, Lemina, İlkay ve Icardi'ye görev verdi.
Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay ise maç kadrosunda yer almadı.
ICARDI LİGDE 3 HAFTA SONRA 11'DE
Galatasaray'da Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçında 11'de başladı.
Ligde son olarak 18. haftada iç sahadaki Gaziantep FK mücadelesinde 11'de yer alan Icardi, böylece 3 hafta sonra 11'e döndü.
OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET TERCİHİ
Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında çift forvetle sahaya çıktı ve Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye görev verdi. Sarı-kırmızılılarda ligde son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında yine Osimhen ve Icardi, 11'de görev almıştı.
İki futbolcu, ligde 9 hafta sonra tekrar 11'de başladı.
SACHA BOEY 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA
Galatasaray'ın, bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, ikinci döneminde ilk kez RAMS Park'ta oynadı.
Sarı-kırmızılılarla iç sahada en son 15 Ocak 2024 tarihindeki Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Boey, bu maçla birlikte 760 gün sonra taraftarların karşısına çıktı. Fransız futbolcu, Eyüpspor müsabakasıyla ayrıca ilk kez 11'de şans buldu.
JANKAT, G.SARAY'A İLK KEZ RAKİP OLDU
Eyüpspor'un kalecisi Jankat Yılmaz, Galatasaray'a karşı 11'de yer aldı. Sezon başında sarı-kırmızılılardan kiralık olarak eflatun-sarılılara transfer olan 21 yaşındaki kaleci, ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi.
MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray - Eyüpspor mücadelesini tribünden izledi. Milliler, 26 Mart'ta FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Montella da, bu önemli maç öncesinde futbolcuları takibini sürdürüyor.
Galatasaray - Eyüpspor karşılaşmasını Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman de takip etti. Koeman, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ı izlemek için RAMS Park'a geldi.
VEFAT EDEN FUTBOLCULAR İÇİN SAYGI DURUŞU
Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Vefa kulüplerinin eski futbolcusu Candemir Berkman ile A Milli Futbol Takımı ile Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski futbolcusu Ömer Kaner unutulmadı. Müsabaka öncesinde Berkman ve Kaner için saygı duruşunda bulunuldu.