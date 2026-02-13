Galatasaray – Eyüpspor maçında kırmızı kart kararı! Yeni transfer atıldı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçta Çağdaş Altay düdük çaldı. VAR'da ise Buğra Taşkınsoy görev aldı.
Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki maçta ilk yarı bitmeden kırmızı kart çıktı.
38. dakikada Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt orta sahada topu ayağından fazla açtı. Yunus Akgün araya girdi ve bomboş durumda kaleciyle karşı karşıya kalma şansı yakaladı.
Bedirhan Özyurt'un müdahalesi sonrası Yunus Akgün yerde kaldı. Yunus Akgün'ün yerde kaldığı pozisyonda Çağdaş Altay faulü işaret etti ve kırmızı kartına başvurdu.
Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, bariz gol şansını engellemesi nedeniyle oyundan atıldı.
VAR'dan herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.
Eyüpspor'un yeni transferi Bedirhan Özyurt, eflatun-sarılı ekipte çıktığı 2'nci maçta kırmızı kart görmüş oldu.