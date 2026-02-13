Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray – Eyüpspor maçında kırmızı kart kararı! Yeni transfer atıldı
Giriş Tarihi: 13.02.2026 21:16

Galatasaray – Eyüpspor maçında kırmızı kart kararı! Yeni transfer atıldı

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında Eyüpspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden çıkan kırmızı kart dikkat çekti.

Galatasaray – Eyüpspor maçında kırmızı kart kararı! Yeni transfer atıldı
  • ABONE OL

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçta Çağdaş Altay düdük çaldı. VAR'da ise Buğra Taşkınsoy görev aldı.

Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki maçta ilk yarı bitmeden kırmızı kart çıktı.

38. dakikada Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt orta sahada topu ayağından fazla açtı. Yunus Akgün araya girdi ve bomboş durumda kaleciyle karşı karşıya kalma şansı yakaladı.

Bedirhan Özyurt'un müdahalesi sonrası Yunus Akgün yerde kaldı. Yunus Akgün'ün yerde kaldığı pozisyonda Çağdaş Altay faulü işaret etti ve kırmızı kartına başvurdu.

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, bariz gol şansını engellemesi nedeniyle oyundan atıldı.

VAR'dan herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

Eyüpspor'un yeni transferi Bedirhan Özyurt, eflatun-sarılı ekipte çıktığı 2'nci maçta kırmızı kart görmüş oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray – Eyüpspor maçında kırmızı kart kararı! Yeni transfer atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz