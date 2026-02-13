Galatasaray’da Okan Buruk’tan Juventus maçı sözleri!

Oyuncularının bireysel performanslarına dikkat çeken Okan Buruk, "Icardi'nin 3 golü, Osimhen'in 2 asisti... Birçok pozitif şey var. İki forvetle oynadık. Maalesef Kocaelispor maçında kullandık, akıllara Osimhen ve Icardi beraber oynayamaz şeklinde kalmıştı. Sacha Boey'in çok maç eksiği var. Wilfried Singo 45 dakika süre aldı. Renato Nhaga girdi ve taraftarımız çok destek oldu" açıklamasını yaptı.

Juventus maçına dair soruya Okan Buruk, "Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Atletico Madrid'in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus'un çok farklı formatları var. Çok kolay hesaplanamayacak oyuncuları var. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli" cevabını verdi.