Galatasaray’da Yunus Akgün yeni transferlere dikkat çekti!

Giriş Tarihi: 13.02.2026 22:28

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Yunus Akgün, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Çok mutluyuz, son maçlarda çok gol atıyoruz. Bu bize önemli motivasyon sağlıyor. Erken gol, kırmızı kart sonrası kontrol elimize geçti. Juventus'a hazırlanacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yolumuza devam ederiz" dedi.

2 maçtır gol atmasının hatırlatılması sonrası Yunus Akgün, "Okan Hoca içeride yoğunlaşmamızı istiyor. Ben de içeri girmeye çalışıyorum ve iki maçta top geliyor. Şansım yaver gidiyor. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

Takım olarak performanslarına dair soruya Yunus Akgün, "Galatasaray'ın artan performansı görüyoruz. Yeni oyuncular takıma fayda sağladı, rekabet arttı. Kontrollü bir şekilde kazanarak devam etmek istiyoruz" cevabını verdi.

