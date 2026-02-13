Galatasaray’da Yunus Akgün yeni transferlere dikkat çekti!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Çok mutluyuz, son maçlarda çok gol atıyoruz. Bu bize önemli motivasyon sağlıyor. Erken gol, kırmızı kart sonrası kontrol elimize geçti. Juventus'a hazırlanacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yolumuza devam ederiz" dedi.