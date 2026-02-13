Mauro Icardi’den Galatasaray’da 2. hat-trick!





Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda bir rekor daha kırdı. Icardi, Eyüpspor maçıyla 2011 yılında hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta en çok gol kaydeden futbolcu oldu. Arjantinli futbolcu, buradaki gol sayısını 47'ye çıkardı ve 44 gollü Burak Yılmaz'ı geçerek en golcü futbolcu ünvanını elde etti.



Sarı-kırmızılıların yeni evinde Selçuk İnan 39, Bafetimbi Gomis 33, Wesley Sneijder 30 ve Victor Osimhen de 26 kez gol sevinci yaşadı.

