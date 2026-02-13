Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Edin Visca kararını TFF’ye bildirdi!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 19:14

Trabzonspor, Edin Visca kararını TFF’ye bildirdi!

Trabzonspor, Edin Visca’yı Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen listeye dahil etmedi.

Trabzonspor, Edin Visca kararını TFF’ye bildirdi!
Türkiye'de ara transfer döneminin bitmesinin ardından kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu'na sezonun ikinci yarısı için kadro bildirimlerini yaptı.

Trabzonspor'da sakatlanan ve sezonu kapatan Edin Visca, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede yer almadı.

Bordo-mavililerde sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Anthony Nwakaeme, ikinci yarı için bildirilen kadroda yer aldı.

Trabzonspor'da Edin Visca, sezonun ikinci yarısındaki resmi maçlarda forma giyemeyecek.

35 yaşındaki Edin Visca, bu sezon Trabzonspor'da 9 maça çıktı ve 184 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor, Edin Visca kararını TFF’ye bildirdi!
