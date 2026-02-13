Trabzonspor ile Fenerbahçe 139. randevuda





2015'TEN BERİ MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

İki ekip arasındaki son golsüz müsabaka 7 Şubat 2015'te yapılırken, daha sonrasında oynanan 21'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 23 maçta da futbolcular gol sevinci yaşadı. Söz konusu bu maçlarda Kanarya'nın 41 golüne Karadeniz ekibi 31 golle yanıt verdi.



FATİH TEKKE, FENERBAHÇE'YE 9. KEZ RAKİP

Trabzonspor'un başına Mart 2025'te geçen Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'ye 4 farklı takımla rakip oldu. 48 yaşındaki teknik adam 7'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 8 kez karşılaşırken, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte Kayseri Erciyesspor, İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'u çalıştıran Tekke'nin sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da Türkiye'deki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkarken, yarınki mücadelede Tedesco ve Tekke 2. kez karşı karşıya gelecek.



HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Halil Umut Meler, son olarak 17 Mart 2024'te Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı. Söz konusu mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

